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Posted 22 мая 2018, 12:43

Published 22 мая 2018, 12:43

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

В Ростове на окнах дома нарисовали счастливых горожан перед ЧМ-18

22 мая 2018, 12:43
Жители Ростова-на-Дону рассказали, что перед чемпионатом мира по футболу в окнах дома на проспекте Шолохова нарисовали силуэты счастливых людей, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

"Город ведет подготовку к чемпионату. В окнах дома нарисовали счастливых ростовчан", - сказано в сообщении.

Автор публикации приложил снимок, на котором показан фасад дома. На окнах в полный рост нарисованы счастливые люди, некоторые из них держат над головой шарфы.

Пользователи в комментариях написали, что это оригинальная идея и ее можно было бы воплотить в жизнь и без чемпионата. Другие рассказали, что такое можно увидеть и в Мадриде, подобные рисунки только украшают город.

Были и те, кто считают, что творчеством занялись, чтобы показать гостеприимство иностранным туристам.

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#Город#Новости
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