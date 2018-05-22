Власти Ростова требуют от инвестора кинотеатра "Юбилейный" закончить объект

В январе 2018 года власти Ростова обратились в арбитражный суд с требованием к инвестору кинотеатра "Юбилейный" ООО "Солнечный круг" возобновить работы на объекте и завершить начатую реконструкцию.
В ответ компания подала встречный иск к ростовскому ДИЗО, в котором говорится о том, что срок контракта по реконструкции кинотеатра истек еще в 2016 году и не продлевался, а претензии городских властей инвестор считает необоснованными. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось по разным причинам.
В документах на сайте суда сказано, что договор о реконструкции кинотеатра был заключен с ООО "Солнечный круг" в 2013 году. На месте ветхого здания планировалось возвести пятиэтажный киноконцертный комплекс. Власти Ростова внесли в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. компании-инвестору достались 75%, стоимость которых составила 101 миллион рублей. Завершить реконструкцию согласно условиям договора необходимо было в 2016 году. Планируемый объем инвестиций составил 350 миллионов рублей.
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