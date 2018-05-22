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Posted 22 мая 2018, 10:45

Published 22 мая 2018, 10:45

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Жена замглавы ростовского СК заработала в 5 раз больше его начальника

22 мая 2018, 10:45
Доход супруги первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области Станислава Ковалева составил по итогам 2017 года 14,1 миллиона рублей, говорится в документах на сайте ведомства.

Напомним, что доход самого Станислава Ковалева составил 1,8 миллиона рублей. В пользовании у него находятся две квартиры на 65,8 и 121,8 квадратных метров, принадлежащие супруге. Также он владеет эксклюзивным ретро-автомобилем ЗИС-110, стоимость которого на российском рынке может достигать 33 миллионов рублей.

Кроме двух квартир жене Ковалева принадлежат два участка земли, два парковочных места и четыре нежилых помещения, а также доли в еще четырех нежилых помещениях.

По сравнению с доходами главой донского Следкома Аслана Хуаде, заработок супруги его первого зама выше в пять раз.

Ранее сообщалось, что за 2017 год Аслан Хуаде увеличил свой доход на 7% до 2,8 миллиона рублей.

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#Экономика#Новости
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