Жена замглавы ростовского СК заработала в 5 раз больше его начальника

Напомним, что доход самого Станислава Ковалева составил 1,8 миллиона рублей. В пользовании у него находятся две квартиры на 65,8 и 121,8 квадратных метров, принадлежащие супруге. Также он владеет эксклюзивным ретро-автомобилем ЗИС-110, стоимость которого на российском рынке может достигать 33 миллионов рублей.