Жена замглавы ростовского СК заработала в 5 раз больше его начальника

Posted 22 мая 2018, 10:45
Published 22 мая 2018, 10:45
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Напомним, что доход самого Станислава Ковалева составил 1,8 миллиона рублей. В пользовании у него находятся две квартиры на 65,8 и 121,8 квадратных метров, принадлежащие супруге. Также он владеет эксклюзивным ретро-автомобилем ЗИС-110, стоимость которого на российском рынке может достигать 33 миллионов рублей.
Кроме двух квартир жене Ковалева принадлежат два участка земли, два парковочных места и четыре нежилых помещения, а также доли в еще четырех нежилых помещениях.
По сравнению с доходами главой донского Следкома Аслана Хуаде, заработок супруги его первого зама выше в пять раз.
Ранее сообщалось, что за 2017 год Аслан Хуаде увеличил свой доход на 7% до 2,8 миллиона рублей.
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