rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Самому «бедному» ростовскому депутату приходится выживать на 53 тыс в месяц

24 мая 2018, 16:14
Коммунист и депутат законодательного собрания Ростовской области Владимир Карпенко за 2017 год заработал 604,8 тысячи рублей, следует из сведений о доходах, выложенных на сайте института.

При этом в собственности у члена фракции КПРФ не числится никакой собственности, он проживает в квартире площадью 62 квадратных метра, записанной на супругу. Единственная собственность Карпенко - легковой автомобиль ТАГАЗ С30.

Следует отметить, что 2017 год стал для депутата менее денежным, чем 2016-й, за который он заработал 865,5 тысячи рублей.

Ненамного больше заработал за 2017 год и независимый депутат донского Парламента Олег Кобяков, его доходы за указанный период составили 613,7 тысячи рублей. При этом депутат не имеет никакой собственности, а квартира площадью в 50 квадратных метров находится у него в пользовании.

На третьем месте самых "бедных" единорос Максим Гелас, его доход за 2017 год слегка превысил 687 тысяч рублей. Как и предыдущий депутат, Гелас не имеет никакой собственности, дом и земельный участок находятся в пользовании.

Стоит отметить, что из нескольких десятков ростовских депутатов только семеро заработали меньше 1 миллиона рублей за 2017 год.

Так, самым удачливым в плане заработка стал единорос и гендиректор "Жилстроя" Юрий Потогин со 114 миллионами рублей. В собственности Потогина квартира, дом и 30 земельных участков, из которых 16 - это сельхозземли.

Кроме того, депутат владеет большим парком сельхозтехники, среди которой 6 комбайнов и 4 трактора. Ездит Потогин на Lexus LS 4 30.

С большим отрывом от лидера идет единорос же Владимир Болдин, чей доход за отчетный период составил более 60 миллионов рублей. В собственности депутата более 80 земельных участков сельскохозяйственного назначения, дом и квартира. Из автомобилей только отечественная "семерка" и грузовой ГАЗ.

Замыкает тройку самых богатых еще один член партии "Единая Россия" и гендиректор ООО "Бизон Юг" Сергей Суховенко, чей доход за 2017 год составил 57,1 миллиона рублей. В собственности депутата квартира, дом, гараж и несколько земельных участков. Из автомобилей за Суховенко числятся MINI Cooper, Volkswagen Kaefer, Panhard PL17 и пара грузовиков.

р3

Материалы по теме
Стало известно имя самого богатого депутата Госдумы от Ростовской областиДела возбудили против депутата и второго водителя после конфликта в Ростове
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00