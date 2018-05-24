Самому «бедному» ростовскому депутату приходится выживать на 53 тыс в месяц

Ненамного больше заработал за 2017 год и независимый депутат донского Парламента Олег Кобяков, его доходы за указанный период составили 613,7 тысячи рублей. При этом депутат не имеет никакой собственности, а квартира площадью в 50 квадратных метров находится у него в пользовании.