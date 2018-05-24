Самому «бедному» ростовскому депутату приходится выживать на 53 тыс в месяц

При этом в собственности у члена фракции КПРФ не числится никакой собственности, он проживает в квартире площадью 62 квадратных метра, записанной на супругу. Единственная собственность Карпенко - легковой автомобиль ТАГАЗ С30.
Следует отметить, что 2017 год стал для депутата менее денежным, чем 2016-й, за который он заработал 865,5 тысячи рублей.
Ненамного больше заработал за 2017 год и независимый депутат донского Парламента Олег Кобяков, его доходы за указанный период составили 613,7 тысячи рублей. При этом депутат не имеет никакой собственности, а квартира площадью в 50 квадратных метров находится у него в пользовании.
На третьем месте самых "бедных" единорос Максим Гелас, его доход за 2017 год слегка превысил 687 тысяч рублей. Как и предыдущий депутат, Гелас не имеет никакой собственности, дом и земельный участок находятся в пользовании.
Стоит отметить, что из нескольких десятков ростовских депутатов только семеро заработали меньше 1 миллиона рублей за 2017 год.
Так, самым удачливым в плане заработка стал единорос и гендиректор "Жилстроя" Юрий Потогин со 114 миллионами рублей. В собственности Потогина квартира, дом и 30 земельных участков, из которых 16 - это сельхозземли.
Кроме того, депутат владеет большим парком сельхозтехники, среди которой 6 комбайнов и 4 трактора. Ездит Потогин на Lexus LS 4 30.
С большим отрывом от лидера идет единорос же Владимир Болдин, чей доход за отчетный период составил более 60 миллионов рублей. В собственности депутата более 80 земельных участков сельскохозяйственного назначения, дом и квартира. Из автомобилей только отечественная "семерка" и грузовой ГАЗ.
Замыкает тройку самых богатых еще один член партии "Единая Россия" и гендиректор ООО "Бизон Юг" Сергей Суховенко, чей доход за 2017 год составил 57,1 миллиона рублей. В собственности депутата квартира, дом, гараж и несколько земельных участков. Из автомобилей за Суховенко числятся MINI Cooper, Volkswagen Kaefer, Panhard PL17 и пара грузовиков.
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