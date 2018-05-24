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Posted 24 мая 2018, 09:28

Published 24 мая 2018, 09:28

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Схема движения трамваев №1 изменится в Ростове на ЧМ

24 мая 2018, 09:28
В Ростове-на-Дону было принято решение изменить схему движения трамваев №1 на период проведения чемпионата мира по футболу, пишет горадминистрация.

Ограничения начнут действовать с пятницы. Трамвай начнет ездить от Госпиталя, по улице 26-я Линия, площади Толстого, улице Закруткина, проспекту Театральный, улице Закруткина, Толстого, 28-я Линия, Ченцова, конечной остановкой будет Госпиталь.

Ранее стало известно, что с лета до конца года ограничат остановку в части улицы Максима Горького из-за строительства многоквартирного дома. До октября в городе поэтапно пройдут ограничения в движении из-за работ по нанесению разметки.

Кроме того, от горожан поступали жалобы на перекрытие центральных улиц Ростова во время матчей на новом стадионе "Ростов-Арена".

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