Схема движения трамваев №1 изменится в Ростове на ЧМ

Posted 24 мая 2018, 09:28
Published 24 мая 2018, 09:28
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Ограничения начнут действовать с пятницы. Трамвай начнет ездить от Госпиталя, по улице 26-я Линия, площади Толстого, улице Закруткина, проспекту Театральный, улице Закруткина, Толстого, 28-я Линия, Ченцова, конечной остановкой будет Госпиталь.
Ранее стало известно, что с лета до конца года ограничат остановку в части улицы Максима Горького из-за строительства многоквартирного дома. До октября в городе поэтапно пройдут ограничения в движении из-за работ по нанесению разметки.
Кроме того, от горожан поступали жалобы на перекрытие центральных улиц Ростова во время матчей на новом стадионе "Ростов-Арена".
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