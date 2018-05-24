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Posted 24 мая 2018, 12:03

Published 24 мая 2018, 12:03

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Советскую перекрыли в Краснодаре из-за обвала грунта

24 мая 2018, 12:03
В Краснодаре произошел обвал грунта, из-за этого пришлось перекрыть проезд в части улицы Советской, информирует горадминистрация.

Сейчас закрыт участок от Октябрьской до Кубанской Набережной, его огородили забором и выставили дорожные знаки. Ситуация на движение по улице Октябрьской не повлияла.

Напомним, во вторник вечером произошел обвал грунта. Это произошло из-за того, что коммунальщики вырыли здесь котлован, глубиной 2,5 метра.

Это было необходимо для замены коллектора, однако после сильных дождей произошел обвал грунта одной из стенок котлована.

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