Советскую перекрыли в Краснодаре из-за обвала грунта

Posted 24 мая 2018, 12:03
Published 24 мая 2018, 12:03
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Сейчас закрыт участок от Октябрьской до Кубанской Набережной, его огородили забором и выставили дорожные знаки. Ситуация на движение по улице Октябрьской не повлияла.
Напомним, во вторник вечером произошел обвал грунта. Это произошло из-за того, что коммунальщики вырыли здесь котлован, глубиной 2,5 метра.
Это было необходимо для замены коллектора, однако после сильных дождей произошел обвал грунта одной из стенок котлована.
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