Депутата, скрывшего от налоговой 2,3 млн руб, будут судить в Таганроге

Posted 25 мая 2018, 14:28
Published 25 мая 2018, 14:28
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
"По данным следствия, обвиняемый необоснованно начислял себе и некоторым сотрудникам предприятия "САХ" зарплату, премии и доплаты. Все это делалось в ущерб другим работникам, размер ущерба превысил 1 миллион рублей", - сказано в публикации.
Кроме того, с 2015 по 2016 года чиновник, зная о долгах компании перед налоговой, тратил деньги на расчеты с контрагентами. Задолженность превысила 2,3 миллиона рублей.
Сейчас дело направили в Таганрогский горсуд, максимальное наказание составляет четыре года колонии.
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