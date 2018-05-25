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Posted 25 мая 2018, 14:28

Published 25 мая 2018, 14:28

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Депутата, скрывшего от налоговой 2,3 млн руб, будут судить в Таганроге

25 мая 2018, 14:28
В Таганроге Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении депутата гордумы, экс-директора компании «САХ», который скрыл от налоговой более 2,3 миллиона рублей, информирует региональная прокуратура.

"По данным следствия, обвиняемый необоснованно начислял себе и некоторым сотрудникам предприятия "САХ" зарплату, премии и доплаты. Все это делалось в ущерб другим работникам, размер ущерба превысил 1 миллион рублей", - сказано в публикации.

Кроме того, с 2015 по 2016 года чиновник, зная о долгах компании перед налоговой, тратил деньги на расчеты с контрагентами. Задолженность превысила 2,3 миллиона рублей.

Сейчас дело направили в Таганрогский горсуд, максимальное наказание составляет четыре года колонии.

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