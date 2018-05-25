Новое освещение ростовских улиц обойдется городу в 400 млн руб

Максимальная сумма контракта составляет 395,8 миллиона рублей. Средства были выделены из городской казны.
Потенциальному подрядчику предстоит выполнить строительные работы по прокладке местных линий электропередач и связи над землей или под землей. Из техзадания следует, что вдоль проезжей части на различных улицах южной столицы будут установлены на расстоянии друг от друга 30 метров железобетонные опоры со светодиодными и натриевыми лампами.
Подрядчик будет обязан предоставить гарантию на выполненные работы в течение пяти лет. Установка фонарных столбов будет происходить на полусотне участков Ростова-на-Дону в несколько этапов.
В общей сложности в городе появятся свыше тысячи новых уличных фонарей. Известно, что освещение будет установлено в переулке Машиностроительном и на улице Малиновского - в Западном микрорайоне, на улицах Оганова, Доватора и Особенной - в Октябрьском районе, бульваре Космонавтов и улице Нансена - в Ворошиловском районе, в переулках Халтуринском и Нахичеванском - в Кировском районе донской столицы.
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