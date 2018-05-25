Новое освещение ростовских улиц обойдется городу в 400 млн руб

В общей сложности в городе появятся свыше тысячи новых уличных фонарей. Известно, что освещение будет установлено в переулке Машиностроительном и на улице Малиновского - в Западном микрорайоне, на улицах Оганова, Доватора и Особенной - в Октябрьском районе, бульваре Космонавтов и улице Нансена - в Ворошиловском районе, в переулках Халтуринском и Нахичеванском - в Кировском районе донской столицы.