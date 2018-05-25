rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Новое освещение ростовских улиц обойдется городу в 400 млн руб

25 мая 2018, 14:50
Управление капитального строительства Ростова-на-Дону объявило конкурс на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения, следует из информации, размещенной в документах на портале госзакупок.

Максимальная сумма контракта составляет 395,8 миллиона рублей. Средства были выделены из городской казны.

Потенциальному подрядчику предстоит выполнить строительные работы по прокладке местных линий электропередач и связи над землей или под землей. Из техзадания следует, что вдоль проезжей части на различных улицах южной столицы будут установлены на расстоянии друг от друга 30 метров железобетонные опоры со светодиодными и натриевыми лампами.

Подрядчик будет обязан предоставить гарантию на выполненные работы в течение пяти лет. Установка фонарных столбов будет происходить на полусотне участков Ростова-на-Дону в несколько этапов.

В общей сложности в городе появятся свыше тысячи новых уличных фонарей. Известно, что освещение будет установлено в переулке Машиностроительном и на улице Малиновского - в Западном микрорайоне, на улицах Оганова, Доватора и Особенной - в Октябрьском районе, бульваре Космонавтов и улице Нансена - в Ворошиловском районе, в переулках Халтуринском и Нахичеванском - в Кировском районе донской столицы.

р2

Материалы по теме
Дополнительное освещение газона начали подключать на "Ростов-Арене"Современное освещение установят на ростовской телевышке
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58