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Posted 25 мая 2018, 09:31

Published 25 мая 2018, 09:31

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Новый поселок «без машин» построят под Ростовом

25 мая 2018, 09:31
Новый малоэтажный поселок построят в Аксайском районе Ростовской области, сообщило облправительство.

"Соответствующее соглашение подписали на форуме в Санкт-Петербурге глава региона Василий Голубев и представитель "Мегастроя"", - сказано в сообщении.

Поселок общей площадью почти 200 тысяч квадратных метров построят по новой концепции "двор без машин", при которой парковки выносятся за пределы двора, размещаются на подземных этажах либо в многоэтажных паркингах рядом с жилыми домами.

Помимо жилых домов в поселке обустроят всю необходимую инфраструктуру - школу на 800 мест, два детсада на 300 детей, поликлинику и прочие объекты.

В новом поселке смогут с комфортом жить 6 тысяч человек, инвестиции составят 6 миллиардов рублей.

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#Экономика#Новости
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