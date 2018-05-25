Новый поселок «без машин» построят под Ростовом

Posted 25 мая 2018, 09:31
Published 25 мая 2018, 09:31
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
"Соответствующее соглашение подписали на форуме в Санкт-Петербурге глава региона Василий Голубев и представитель "Мегастроя"", - сказано в сообщении.
Поселок общей площадью почти 200 тысяч квадратных метров построят по новой концепции "двор без машин", при которой парковки выносятся за пределы двора, размещаются на подземных этажах либо в многоэтажных паркингах рядом с жилыми домами.
Помимо жилых домов в поселке обустроят всю необходимую инфраструктуру - школу на 800 мест, два детсада на 300 детей, поликлинику и прочие объекты.
В новом поселке смогут с комфортом жить 6 тысяч человек, инвестиции составят 6 миллиардов рублей.
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