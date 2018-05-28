Близкие жертв Flydubai в Ростове претендуют на выплаты по нормам шариата

В материале издания говорится, что юристы, которые представляют интересы родственников жертв ростовской авиакатастрофы из разных стран, в том числе и РФ, подали заявления в суд Объединенных Арабских Эмиратов. При этом ответственность Flydubai будет регулироваться Монреальской конвенцией, которая была принята в 1999 году, участником которой является ОАЭ. Это говорит о том, что близкие погибших могут претендовать на серьезные денежные выплаты, предусмотренные не только иностранным законодательством, но и по нормам шариата.