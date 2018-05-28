Близкие жертв Flydubai в Ростове претендуют на выплаты по нормам шариата

В материале издания говорится, что юристы, которые представляют интересы родственников жертв ростовской авиакатастрофы из разных стран, в том числе и РФ, подали заявления в суд Объединенных Арабских Эмиратов. При этом ответственность Flydubai будет регулироваться Монреальской конвенцией, которая была принята в 1999 году, участником которой является ОАЭ. Это говорит о том, что близкие погибших могут претендовать на серьезные денежные выплаты, предусмотренные не только иностранным законодательством, но и по нормам шариата.
От лица родственников юристы уже отправили авиаперевозчику требования, и, если Flydubai их размер покажется завышенным, будет начато судебное разбирательство.
Как сообщалось ранее, Первомайский суд Ростова-на-Дону принял к рассмотрению иски от близких жертв Boeing 737-800, которые потребовали возмещения морального вреда, "в связи с причинением вреда жизни и здоровью". Рассмотрение исков назначено на 21 июня 2018 года, в связи с тем, что стороны выразили желание прийти к мировому соглашению.
Напомним, что самолет авиакомпании Flydubai, направлявшийся из Дубаи в донскую столицу, потерпел крушение во время посадки в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. Погибли все 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Причина крушения до сих пор не выявлена, в качестве версий отрабатываются ошибка пилотов, техническая неисправность судна и плохие метеоусловия.
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