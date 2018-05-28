Сильнейший за 25 лет разлив Дона зафиксировали ученые

Отмечается, что Дон и Цимлянское водохранилище долгие годы страдали от маловодья. Сейчас уровень воды в Цимлянском водохранилище всего на 18 сантиметров ниже предельного и ученые уже переживают по поводу его не пересыхания, а переполнения.