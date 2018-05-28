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Сильнейший за 25 лет разлив Дона зафиксировали ученые

28 мая 2018, 11:00
Первое с 1994 года половодье реки Дон отметили ученые Азовского НИИ рыбного хозяйства, сообщается на сайте учреждения.

"Четверть века не было половодья на Дону, что катастрофически повлияло на состояние рыбных запасов", - сказано в сообщении.

Из-за недостатка воды рыбе негде было нереститься, в итоге объемы добычи судака и леща снизились в десятки раз, чехонь совсем перестала попадаться в уловах, стоял вопрос о запрете вылова тарани. Промысел осетровых и судака запретили.

Разлив 2018 года заполнил нерестилища, что дает надежду на восстановление популяции промысловых рыб.

Отмечается, что Дон и Цимлянское водохранилище долгие годы страдали от маловодья. Сейчас уровень воды в Цимлянском водохранилище всего на 18 сантиметров ниже предельного и ученые уже переживают по поводу его не пересыхания, а переполнения.

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