Сильнейший за 25 лет разлив Дона зафиксировали ученые

"Четверть века не было половодья на Дону, что катастрофически повлияло на состояние рыбных запасов", - сказано в сообщении.
Из-за недостатка воды рыбе негде было нереститься, в итоге объемы добычи судака и леща снизились в десятки раз, чехонь совсем перестала попадаться в уловах, стоял вопрос о запрете вылова тарани. Промысел осетровых и судака запретили.
Разлив 2018 года заполнил нерестилища, что дает надежду на восстановление популяции промысловых рыб.
Отмечается, что Дон и Цимлянское водохранилище долгие годы страдали от маловодья. Сейчас уровень воды в Цимлянском водохранилище всего на 18 сантиметров ниже предельного и ученые уже переживают по поводу его не пересыхания, а переполнения.
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