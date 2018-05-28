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Posted 28 мая 2018, 14:51

Published 28 мая 2018, 14:51

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Современный химический кластер создадут в Волгограде

28 мая 2018, 14:51
Современный химический кластер из производства метанола создадут в Волгограде на базе действующего «Химпрома», сведения опубликовала горадминистрация.

"Соответствующее соглашение с японской компанией подписали на Петербургском форуме", - сказано в публикации.

Только в первый этап по налаживанию производства метанола вложат 40 миллиардов рублей, затем на основе созданной линии реализуют проект целого кластера с разными производственными циклами.

Отмечается, что это уникальный проект не только для Волгограда, но и для всей России.

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#Экономика#Новости
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