rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 мая 2018, 12:42

Published 28 мая 2018, 12:42

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

В среду на Профсоюзной в Ростове будут отключать свет

28 мая 2018, 12:42
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в среду будут проходить отключения электричество, это затронет несколько улиц, в том числе Профсоюзную, сообщает горадминистрация.

Электричества не будет с 09.00 мск до 13.00. Это затронет улицы Профсоюзная, Медный, Русская, Токарная, Межевая, Нагорная, Профсоюзная, Русская, Балашовская, Вагулевского, Трудящихся.

Кроме того, ограничения будут действовать в переулках Кавалерийский, Моторный, Солдатский, Защитный.

Во вторник из-за проведения работ света не будет по улицам Дубовского, Салютина, Быкадорова, Туроверова. Эти меры продлятся с 09.00 мск до 17.00.

р1

#Город#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика