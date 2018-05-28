В среду на Профсоюзной в Ростове будут отключать свет

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В Ростове-на-Дону в среду будут проходить отключения электричество, это затронет несколько улиц, в том числе Профсоюзную, сообщает горадминистрация.

Электричества не будет с 09.00 мск до 13.00. Это затронет улицы Профсоюзная, Медный, Русская, Токарная, Межевая, Нагорная, Профсоюзная, Русская, Балашовская, Вагулевского, Трудящихся. Кроме того, ограничения будут действовать в переулках Кавалерийский, Моторный, Солдатский, Защитный. Во вторник из-за проведения работ света не будет по улицам Дубовского, Салютина, Быкадорова, Туроверова. Эти меры продлятся с 09.00 мск до 17.00. р1