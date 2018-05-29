Суд Москвы заочно арестовал украинского политика за экстремизм

Как сообщает издание rns.online, еще в 2015 году на Геращенко было заведено уголовное дело за высказывание в Facebook, где политик агитировал граждан передавать боевикам ИГ (запрещенной в России террористической организации) данные о российских военных, которые сражаются против терроризма в Сирии. Геращенко особо выделил необходимость того, чтобы боевики смогли найти российских военных и «отомстить по законам шариата».