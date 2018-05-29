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Суд Москвы заочно арестовал украинского политика за экстремизм

29 мая 2018, 14:20
Бывший советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заочно арестован Басманным судом Москвы. Политику предъявлены обвинения о публичных призывах к терроризму, его обосновании и распространению в Сети.

Как сообщает издание rns.online, еще в 2015 году на Геращенко было заведено уголовное дело за высказывание в Facebook, где политик агитировал граждан передавать боевикам ИГ (запрещенной в России террористической организации) данные о российских военных, которые сражаются против терроризма в Сирии. Геращенко особо выделил необходимость того, чтобы боевики смогли найти российских военных и «отомстить по законам шариата».

Заседание суда прошло 22 мая. Решение будет работать в течении двух месяцев с момента выдачи Украиной Геращенко, либо задержания его в России.

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