rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2018, 22:23

Published 30 мая 2018, 22:23

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Ученые выяснили, что аптечные витамины бесполезны для организма

30 мая 2018, 22:23
Сотрудники Университета Торонто сообщили, что большинство биологических добавок, которые можно отыскать в аптеках, не оказывают положительного влияния на человечески организм, сообщает портал vesti.ru.

Так, по мнению ученых, часто витамины, которые рекламируют фармкомпании человек ежедневно получает из пищи. Речь идет, в частности, о витаминах C, D и кальции. Они содержатся во фруктах,овощах, мясе и орехах. При этом стоимость мультивитаминных комплексов нередко значительно выше, чем на продукты, которые содержат эти элементы.

Поэтому ученые усомнились в пользе мультивитаминных комплексов. Особенно, содержащих витамин C, который в больших количествах просто не усваивается организмом, а выводится естественным способом.

р2

#Наука#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика