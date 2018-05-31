Ученые выяснили, что аптечные витамины бесполезны для организма

Так, по мнению ученых, часто витамины, которые рекламируют фармкомпании человек ежедневно получает из пищи. Речь идет, в частности, о витаминах C, D и кальции. Они содержатся во фруктах,овощах, мясе и орехах. При этом стоимость мультивитаминных комплексов нередко значительно выше, чем на продукты, которые содержат эти элементы.