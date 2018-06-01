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Posted 1 июня 2018, 05:34

Published 1 июня 2018, 05:34

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Благоустройство Большой Садовой в Ростове завершится в июне

1 июня 2018, 05:34
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону завершаются работы по благоустройству улицы Большой Садовой, все будет готово уже в начале июня, сообщает горадминистрация.

"За весь период была проделана большая работа, особое внимание уделили озеленению. Специалисты высадили свыше 170 деревьев, 10 тысяч кустарников, появилось более 7 тысяч квадратных метров газона", - сказано в публикации.

Кроме того, здесь поставили 265 лавочек различной конфигурации, в том числе со спинкой и без. Теперь можно увидеть 50 авторских вазонов для цветов.

Глава администрации Виталий Кушнарев попросил местных жителей относиться бережно и уважительно к своему городу и ценить чужой труд.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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