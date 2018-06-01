Благоустройство Большой Садовой в Ростове завершится в июне

Posted 1 июня 2018, 05:34
Published 1 июня 2018, 05:34
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"За весь период была проделана большая работа, особое внимание уделили озеленению. Специалисты высадили свыше 170 деревьев, 10 тысяч кустарников, появилось более 7 тысяч квадратных метров газона", - сказано в публикации.
Кроме того, здесь поставили 265 лавочек различной конфигурации, в том числе со спинкой и без. Теперь можно увидеть 50 авторских вазонов для цветов.
Глава администрации Виталий Кушнарев попросил местных жителей относиться бережно и уважительно к своему городу и ценить чужой труд.
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