Власти Ростова планируют строительство жилых домов на месте аварийных

Posted 5 июня 2018, 11:11
Published 5 июня 2018, 11:11
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
"Сейчас продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья, и на месте ветхих домов, которые определены под снос, будут появляться новые жилые дома, а также формируются площадки на улицах Мечникова и Восточной, для того чтобы предоставить инвестору аварийный дом с территорией, а взамен людей будут переселять в готовое жилье", - сообщил Ковалев.
Спикер добавил, что за пять лет удалось расселить 418 семей, это примерно тысяча человек. "В основном переселяли из центра города, так как именно там у нас имеется самое большое количество ветхого жилья", - уточнил Ковалев.
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