Власти Ростова планируют строительство жилых домов на месте аварийных

"Сейчас продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья, и на месте ветхих домов, которые определены под снос, будут появляться новые жилые дома, а также формируются площадки на улицах Мечникова и Восточной, для того чтобы предоставить инвестору аварийный дом с территорией, а взамен людей будут переселять в готовое жилье", - сообщил Ковалев.