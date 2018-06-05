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Posted 5 июня 2018, 11:09

Published 5 июня 2018, 11:09

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

Завод по производству козьего молока за 605 млн руб построят в Адыгее

5 июня 2018, 11:09
В Адыгее запланировано построить товарно-молочную козью ферму, на стройработы будет потрачено 605,5 миллиона рублей, пишет администрация региона.

"Ферму возведут в течение года рядом с поселком Трехречный. Она сможет вместить две тысячи голов дойного стада, кормоцеха и мини-завод по переработке молока", - говорится в публикации.

Отмечается, что на предприятии смогут перерабатывать до пяти тысяч литров молока за смену. Заработает завод в 2019 году, для местных жителей появятся 40 рабочих мест.

Инвестор получит помощь при решении ряда административных вопросов.

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