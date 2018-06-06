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Posted 6 июня 2018, 10:05

Published 6 июня 2018, 10:05

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

В Ростовской области ремонт на трассе М-4 «Дон» завершат до 10 июня

6 июня 2018, 10:05
Все ремонтные работы на участке от Каменска-Шахтинска до Ростова будут завершены до 10 июня, сообщили RostovGazeta в пресс-службе государственной компании «Автодор».

"Плановые ремонтные работы на участке автодороги М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Ростова будут завершены в срок, до 10 июня 2018 года", - сообщили в пресс-службе "Автодора".

Также они уточнили, что это, в первую очередь, связано с наступлением летнего курортного сезона, который традиционно характеризуется повышением транспортного потока.

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