В Ростовской области ремонт на трассе М-4 «Дон» завершат до 10 июня

Posted 6 июня 2018, 10:05
Published 6 июня 2018, 10:05
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
"Плановые ремонтные работы на участке автодороги М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Ростова будут завершены в срок, до 10 июня 2018 года", - сообщили в пресс-службе "Автодора".
Также они уточнили, что это, в первую очередь, связано с наступлением летнего курортного сезона, который традиционно характеризуется повышением транспортного потока.
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