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Posted 10 июня 2018, 13:37

Published 10 июня 2018, 13:37

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Карта австралийского ученого с российским Крымом разозлила украинцев

10 июня 2018, 13:37
Карта австралийского демографа Саймона Кустенмахера, на которой Крым назван часть России, вызвала бурю негодования со стороны украинских пользователей, следует из комментариев к посту ученого в Тwitter.

Австралиец опубликовал свое исследование по распределению населения России. При этом Крымский полуостров на карте входит в состав России. Как написал ученый, россияне "ближе к Европе, чем к Азии", потому что основная часть населения страны проживает в европейской ее части.

Вывод никаких нареканий не вызвал, спор разгорелся вокруг Крыма, указанного в качестве российской территории.

"Крым украинский", "Крым - это Украина!", "Крым - не Россия",- писали пользователи. При этом оппоненты не так нервничали, а отвечали - "теперь да" и ставили смайлик.

Более 100 человек поделились записью.

Напомним, несмотря на то, что Крым присоединился к РФ более 4 лет назад, этот факт не хотят признать на Украине.

р3

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