Карта австралийского ученого с российским Крымом разозлила украинцев

Posted 10 июня 2018, 13:37
Published 10 июня 2018, 13:37
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
Австралиец опубликовал свое исследование по распределению населения России. При этом Крымский полуостров на карте входит в состав России. Как написал ученый, россияне "ближе к Европе, чем к Азии", потому что основная часть населения страны проживает в европейской ее части.
Вывод никаких нареканий не вызвал, спор разгорелся вокруг Крыма, указанного в качестве российской территории.
"Крым украинский", "Крым - это Украина!", "Крым - не Россия",- писали пользователи. При этом оппоненты не так нервничали, а отвечали - "теперь да" и ставили смайлик.
Более 100 человек поделились записью.
Напомним, несмотря на то, что Крым присоединился к РФ более 4 лет назад, этот факт не хотят признать на Украине.
р3