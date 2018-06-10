rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2018, 18:20

Published 10 июня 2018, 18:20

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Улицу Станиславского в Ростове реконструировали на 93%

10 июня 2018, 18:20
Сюжет
Новости Ростова
Компания «ДРСУ», ведущая реконструкцию улицы Станиславского в Ростове-на-Дону, заявила о планах завершить основную часть работ до 14 июня, как потребовал от подрядчика губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает горадминистрация.

После этого улицу можно будет открыть как для автомобильного транспорта, так и для трамваев.

На данный момент, заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Александр Ражин, работы завершены на 93%. Подрядчику осталось проложить 600 метров трамвайных рельсов от переулка Островского до площади 5-го Донского корпуса и 200 метров рельсов на участке между проспектом Чехова и Ворошиловским. Параллельно ведется укладка тротуарной плитки и устранение недочетов, допущенных ранее.

"В частности, мы за собственные средства благоустроили дворы домов №140 и 142, которые были построены на слишком низком уровне, в результате чего их ворота оказались заблокированы, после того, как мы уложили плитку на тротуаре", - добавил Александр Ражин.

После завершения реконструкции трамвайных путей «ДРСУ» предстоит заасфальтировать улицу.

Александр Ражин сообщил, что в настоящее время работы ведутся круглосуточно, в зависимости от текущих задач в них принимают участие от 200 до 300 рабочих.

#Город#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь