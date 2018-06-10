Улицу Станиславского в Ростове реконструировали на 93%

Posted 10 июня 2018, 18:20
Published 10 июня 2018, 18:20
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
После этого улицу можно будет открыть как для автомобильного транспорта, так и для трамваев.
На данный момент, заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Александр Ражин, работы завершены на 93%. Подрядчику осталось проложить 600 метров трамвайных рельсов от переулка Островского до площади 5-го Донского корпуса и 200 метров рельсов на участке между проспектом Чехова и Ворошиловским. Параллельно ведется укладка тротуарной плитки и устранение недочетов, допущенных ранее.
"В частности, мы за собственные средства благоустроили дворы домов №140 и 142, которые были построены на слишком низком уровне, в результате чего их ворота оказались заблокированы, после того, как мы уложили плитку на тротуаре", - добавил Александр Ражин.
После завершения реконструкции трамвайных путей «ДРСУ» предстоит заасфальтировать улицу.
Александр Ражин сообщил, что в настоящее время работы ведутся круглосуточно, в зависимости от текущих задач в них принимают участие от 200 до 300 рабочих.