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Posted 13 июня 2018, 13:41

Published 13 июня 2018, 13:41

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Новые инструменты для независимых авторов представила соцсеть «ВКонтакте»

13 июня 2018, 13:41
Новинки для независимых авторов представила социальная сеть «ВКонтакте», сведения предоставила пресс-служба компании.

"Среди новшеств обновленный отдел статистики, "записи с огнем", платформа связи рекламодателей с авторами, публикации которых выделены изображением огня", - сказано в сообщении.

После обновления отдел статистики отображает уникальность, виральность и качество контента, а также вовлеченность и лояльность аудитории.

Кроме того, алгоритм "Прометей" начал выделять публикации символом огня, который гарантирует высокую частоту показов. Значок получают уникальные посты, показывающие рост трафика и большое число репостов.

Платформа для связи рекламодателей с авторами поможет первым найти релевантных сотрудников и проработать с ними конкретные креативы.

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#Технологии#Новости
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