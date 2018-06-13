Новые инструменты для независимых авторов представила соцсеть «ВКонтакте»

Posted 13 июня 2018, 13:41
Published 13 июня 2018, 13:41
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
"Среди новшеств обновленный отдел статистики, "записи с огнем", платформа связи рекламодателей с авторами, публикации которых выделены изображением огня", - сказано в сообщении.
После обновления отдел статистики отображает уникальность, виральность и качество контента, а также вовлеченность и лояльность аудитории.
Кроме того, алгоритм "Прометей" начал выделять публикации символом огня, который гарантирует высокую частоту показов. Значок получают уникальные посты, показывающие рост трафика и большое число репостов.
Платформа для связи рекламодателей с авторами поможет первым найти релевантных сотрудников и проработать с ними конкретные креативы.
р3