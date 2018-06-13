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Posted 13 июня 2018, 06:39

Published 13 июня 2018, 06:39

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Огромный подстаканник к ЧМ-2018 установили на вокзале в Ростове

13 июня 2018, 06:39
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на железнодорожном вокзале перед чемпионатом мира по футболу установили огромный подстаканник, сообщил корреспондент RostovGazeta.

На вокзале появился новый арт-объект. Он выполнен в виде железного подстаканника со стаканом и ложкой. При этом высота конструкции превышает человеческий рост.

Кроме того, на арт-объекте можно увидеть символику чемпионата. Пассажирам подстаканник очень понравился, они подходят к нему, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Также к ЧМ в Ростове появились и другие подобные объекты к чемпионату.

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