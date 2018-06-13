Огромный подстаканник к ЧМ-2018 установили на вокзале в Ростове

Posted 13 июня 2018, 06:39
Published 13 июня 2018, 06:39
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
На вокзале появился новый арт-объект. Он выполнен в виде железного подстаканника со стаканом и ложкой. При этом высота конструкции превышает человеческий рост.
Кроме того, на арт-объекте можно увидеть символику чемпионата. Пассажирам подстаканник очень понравился, они подходят к нему, чтобы сфотографироваться на его фоне.
Также к ЧМ в Ростове появились и другие подобные объекты к чемпионату.
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