Работа МФЦ в Ростовской области минимизирует коррупцию на местах

Posted 13 июня 2018, 11:36
Published 13 июня 2018, 11:36
Modified 1 октября, 12:45
Updated 1 октября, 12:45
Она направлена на обеспечение прозрачности деятельности администрации города и создания комплексной системы предупреждения коррупции. Для совершенствования правового регулирования с начала 2017 года выпущено 13 антикоррупционных правовых актов администрации. Подробнее об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс-Юг" рассказал заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко.
- Дмитрий Станиславович, расскажите об основных мероприятиях по противодействию коррупции и их результатах
- Правовое управление администрации проводит антикоррупционную экспертизу. В 2017 году и в первом квартале текущего года проведена экспертиза 657 проектов нормативных правовых актов, в ходе которой выявлено и устранено 136 коррупциогенных факторов. Кроме того, все проекты нормативных правовых актов до их принятия размещаются для обсуждения и проведения независимой экспертизы на официальном интернет-портале городской Думы и администрации Ростова-на-Дону. Также ежегодно организуется мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в городе, в котором принимают участие порядка 800 респондентов - жителей города различных социальных групп. Это позволяет нам узнать об уровне коррупции в городе, о готовности граждан оказывать содействие в противодействии этому явлению и оценить степень коррумпированности различных органов власти. Ежеквартально проводятся заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону. В ходе заседаний рассматриваются вопросы реализации мер по противодействию коррупции в сферах с высоким риском коррупционных проявлений.
- О каких сферах с высоким риском коррупционных проявлений идет речь?
- Например, в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, землепользования, в дорожной и транспортной отраслях,
в сфере закупок, а также при предоставлении земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, при выдаче разрешений на строительство и так далее. По результатам заседаний комиссией принимаются организационные меры, направленные на активизацию работы по пресечению возможных коррупционных проявлений в данных сферах.
- Какие меры принимаются для внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих администрации города?
- В каждом органе администрации города созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2017 году и в первом квартале 2018 года проведено 40 заседаний комиссий. По рекомендациям комиссий работодателями привлечены к дисциплинарной ответственности 27 муниципальных служащих, допустивших нарушения. Один работник был уволен в связи с утратой доверия за предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В рамках проведения антикоррупционной пропаганды и просвещения в 2017 году и в первом квартале 2018 года 120 работников прошли обучение на курсах повышения квалификации и семинаре по программе "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления". Кроме того, 100 работников, занятых в сфере закупок, повысили свою квалификацию на курсах.
- Завершена ли декларационная кампания работников администрации за 2017 год, какие итоги?
- Безусловно. 30 апреля 2018 года завешена декларационная кампания. Сведения о доходах, расходах в отношении себя и членов семьи представили
133 муниципальных служащих аппарата Администрации города, руководителей отраслевых и территориальных органов, для которых работодателем является глава Администрации города и чьи должности включены в соответствующие перечни. Также о своих доходах и доходах членов своих семей отчитались 5 руководителей муниципальных учреждений Ростова-на-Дону. Указанные сведения размещены
на официальном интернет-портале городской Думы и администрации Ростова-на-Дону.
- Какова дальнейшая работа с полученными сведениями о доходах работников администрации?
- В настоящее время в Горадминистрации и ее органах проводится внутренний анализ сведений о доходах, представленных муниципальными служащими за 2017 год и сравнение этих сведений с аналогичными за предыдущие годы. В 2017 году по результатам такого анализа в администрации города было инициировано проведение проверок в отношении 5 работников. Факты предоставления недостоверных и неполных сведений нашли свое подтверждение в отношении всех 5 служащих. По решению главы администрации Ростова-на-Дону 3 работника привлечены к дисциплинарной ответственности.
- Способствует ли предоставление муниципальных услуг через сеть МФЦ минимизации коррупционных факторов?
- Определенно. Это дает возможность гражданам минимизировать взаимодействия с предоставляющими услуги муниципальными служащими и, как следствие, устранить почву для возможных злоупотреблений и коррупционных проявлений на местах. На сегодняшний день на территории Ростова-на-Дону функционирует 19 отделов обслуживания МФЦ. Перечень государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых администрацией города и ее органами через многофункциональные центры, включает 274 услуги. Хочу отметить, что в городе продолжается работа по укрупнение офисов обслуживания МФЦ. Это дает возможность сократить время ожидания в очереди за счет обеспечения более равномерного потока заявителей, оптимизировать расходы бюджета и упростить доставку документов в органы власти.