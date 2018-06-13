Работа МФЦ в Ростовской области минимизирует коррупцию на местах

- В каждом органе администрации города созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2017 году и в первом квартале 2018 года проведено 40 заседаний комиссий. По рекомендациям комиссий работодателями привлечены к дисциплинарной ответственности 27 муниципальных служащих, допустивших нарушения. Один работник был уволен в связи с утратой доверия за предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В рамках проведения антикоррупционной пропаганды и просвещения в 2017 году и в первом квартале 2018 года 120 работников прошли обучение на курсах повышения квалификации и семинаре по программе "Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления". Кроме того, 100 работников, занятых в сфере закупок, повысили свою квалификацию на курсах.