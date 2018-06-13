Треть жителей Ростова обратятся к врачу только при появлении симптомов ИППП

«Несмотря на то, что большинство респондентов декларируют достаточно осознанное поведение в общении с партнером, результаты опроса нас не могут порадовать. Во-первых, к сожалению, большинство готовы проверять себя на инфекции только при обнаружении симптомов, однако болезнь может протекать бессимптомно. Во-вторых, основываясь на статистике ИНВИТРО мы можем выделить две группы риска – это молодые люди в возрасте 16-22 года и люди среднего возраста 46-55. На мужчин в возрастной группе 16-22 приходится только 2% исследований на ИППП (от общего количества тестов в 5 050 110). На женщин в той же возрастной группе только 3,5 % от общего количества тестов (4 458 376). Похожая ситуация и в группе 46-55 – на мужчин этого возраста приходится только 3,6% тестов, а на женщин 1.95%.