Треть жителей Ростова обратятся к врачу только при появлении симптомов ИППП

Болезни, передающиеся половым путем, остаются острой социальной проблемой. Своевременное и достаточное информирование населения о мерах профилактики инфекций может помочь сократить заболеваемость, отмечает издание "Новые Известия".
Поэтому с 27 мая по 6 июня холдинг 1MediaInvest (куда входит портал RostovGazeta) совместно с медицинской компанией ИНВИТРО проводил онлайн-опрос на предмет осведомленности об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП), и мерах их профилактики.
Большинство опрошенных ростовчан продемонстрировали хорошие теоретические знания о ИППП. Так, саму аббревиатуру правильно расшифровали 80% опрошенных. И лишь 11% респондентов ошибочно ответили, что ИППП – это инфекции, которым подвержены непривитые домашние животные.
В качестве действенных средств профилактики заражения ИППП 30% опрошенных указали наличие постоянного полового партнера, а 32% - использование презервативов. Еще 15% считают, что достаточно знать о путях заражения ВИЧ, чтобы не подхватить инфекцию.Из всех опрошенных менее половины – 40% считают нормальным перед интимной близостью спросить у полового партнера об отсутствии у него/нее ИППП. 31% респондентов предпочитают не спрашивать, но будут обязательно использовать презерватив. Еще 22% считают нормальным спросить справку об отсутствии какого-либо заболевания. А 6% считают вообще неприемлемым говорить на эту тему.
Обсуждать с партнером прохождение обследования готовы многие опрошенные. Но 28% из них пойдут к врачу только при обнаружении у себя или партнера подозрительных признаков. 20% опрошенных пойдут на обследование во время планирования беременности.
А вот на профилактический осмотр 33% ростовчан пойдут только в том случае, если обнаружат у себя симптомы болезни.Из тех, кто прошел тест, 66% заявили, что состоят в постоянных отношениях, а 34% постоянных партнеров не имеют.
«Несмотря на то, что большинство респондентов декларируют достаточно осознанное поведение в общении с партнером, результаты опроса нас не могут порадовать. Во-первых, к сожалению, большинство готовы проверять себя на инфекции только при обнаружении симптомов, однако болезнь может протекать бессимптомно. Во-вторых, основываясь на статистике ИНВИТРО мы можем выделить две группы риска – это молодые люди в возрасте 16-22 года и люди среднего возраста 46-55. На мужчин в возрастной группе 16-22 приходится только 2% исследований на ИППП (от общего количества тестов в 5 050 110). На женщин в той же возрастной группе только 3,5 % от общего количества тестов (4 458 376). Похожая ситуация и в группе 46-55 – на мужчин этого возраста приходится только 3,6% тестов, а на женщин 1.95%.
Можно предположить, что молодежь малоинформирована, и у них часто нет доступных средств на обследование и профилактику, а люди среднего возраста не считают необходимыми такие проверки, уверенные в стабильности своих отношений», - прокомментировали результаты тестов в пресс-службе компании ИНВИТРО.
Сегодня пройти совместное обследование можно по доступным ценам. Так, 50% скидку и полную анонимность парам предлагает российская медицинская компания ИНВИТРО.