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Posted 13 июня 2018, 10:06

Published 13 июня 2018, 10:06

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

В Ростовской области капитально отремонтируют плотину в Тацинском районе

13 июня 2018, 10:06
Капитальный ремонт проведут на плотине в хуторе Зазерский Ростовской области, сообщило облправительство.

"В 2017 году из-за малой пропускной способности плотины возникла угроза подтопления расположенных рядом населенных пунктов", - сказано в сообщении.

Ремонтные работы позволят избежать разрушения самой плотины и перелива талых вод во время весеннего паводка.

Отмечается, что на разработку проекта капитального ремонта плотины из резервного фонда регионального бюджета выделили порядка 850 тысяч рублей.

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