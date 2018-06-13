В Ростовской области капитально отремонтируют плотину в Тацинском районе

Posted 13 июня 2018, 10:06
Published 13 июня 2018, 10:06
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
"В 2017 году из-за малой пропускной способности плотины возникла угроза подтопления расположенных рядом населенных пунктов", - сказано в сообщении.
Ремонтные работы позволят избежать разрушения самой плотины и перелива талых вод во время весеннего паводка.
Отмечается, что на разработку проекта капитального ремонта плотины из резервного фонда регионального бюджета выделили порядка 850 тысяч рублей.
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