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Posted 15 июня 2018, 06:47

Published 15 июня 2018, 06:47

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Участники фанфеста в Ростове взорвали эмоциями "Театралку" после триумфа РФ

15 июня 2018, 06:47
В Ростове-на-Дону 14 июня, как и в еще 10 российских городах, встречающих чемпионат мира по футболу, открылся Фестиваль болельщиков FIFA-2018, сообщается на сайте горадминистрации.

Напомним, что фан-зона оборудована на Театральной площади, где можно не только посмотреть прямые трансляции матчей, но и окунуться в неповторимую атмосферу главного футбольного праздника вместе с болельщиками из разных стран мира.

В день открытия на сцене фанфеста выступила популярная группа IOWA. А в 18.00 в прямом эфире болельщики могли наблюдать, как российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии на стадионе "Лужники". После триумфальной победы российских футболистов Театральная площадь взорвалась от эмоций. Вместе с фанатами в Ростове-на-Дону ликовал известный актер и ведущий Оскар Кучера.

Артист опубликовал в своем Instagram видеоролик, где он вместе с толпой скандирует "5:0!".

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Вы смотрели матч Россия-Саудовская Аравия?
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#Общество#Новости
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