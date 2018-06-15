Участники фанфеста в Ростове взорвали эмоциями "Театралку" после триумфа РФ

В день открытия на сцене фанфеста выступила популярная группа IOWA. А в 18.00 в прямом эфире болельщики могли наблюдать, как российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии на стадионе "Лужники". После триумфальной победы российских футболистов Театральная площадь взорвалась от эмоций. Вместе с фанатами в Ростове-на-Дону ликовал известный актер и ведущий Оскар Кучера.