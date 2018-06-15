Участники фанфеста в Ростове взорвали эмоциями "Театралку" после триумфа РФ

Posted 15 июня 2018, 06:47
Published 15 июня 2018, 06:47
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
Напомним, что фан-зона оборудована на Театральной площади, где можно не только посмотреть прямые трансляции матчей, но и окунуться в неповторимую атмосферу главного футбольного праздника вместе с болельщиками из разных стран мира.
В день открытия на сцене фанфеста выступила популярная группа IOWA. А в 18.00 в прямом эфире болельщики могли наблюдать, как российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии на стадионе "Лужники". После триумфальной победы российских футболистов Театральная площадь взорвалась от эмоций. Вместе с фанатами в Ростове-на-Дону ликовал известный актер и ведущий Оскар Кучера.
Артист опубликовал в своем Instagram видеоролик, где он вместе с толпой скандирует "5:0!".
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