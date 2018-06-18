Работу кабинетов неотложной помощи продлили в Ростове на период ЧМ

Posted 18 июня 2018, 08:30
Published 18 июня 2018, 08:30
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
"С 11 июня по 15 июля кабинеты неотложной помощи при поликлиниках работают до 24.00 мск, принимая пациентов до 23.00 мск", - сказано в сообщении.
При обслуживании иностранных болельщиков врачам будут помогать волонтеры-переводчики.
Кроме того, медпункт с необходимым оборудованием и лекарствами организовали в районе старого аэропорта на перехватывающей парковке.
Отмечается, что в Ростове создали все условия для того, чтобы исключить несчастные случаи из-за отсутствия медицинской помощи в местах массового скопления людей.
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