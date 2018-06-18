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Posted 18 июня 2018, 06:37

Published 18 июня 2018, 06:37

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Завесить баннером фасад магазина в центре Ростова попросили горожане

18 июня 2018, 06:37
Сюжет
Новости Ростова
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти завесить баннером фасад магазина, который, по ее мнению, портит внешний облик центра города, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Нужно обратить внимание на фасад бывшего детского магазина, окна которого выходят на Большую Садовую. Здесь на окна повесили зеленые тряпочки, которые портят весь вид", - говорится в публикации.

Автор поста написала, что нужно заставить арендаторов, чьи окна выходят на Большую Садовую, навести порядок. Она добавила, что некоторое время здесь висел баннер на всю стену. Сейчас женщина попросила снова его повесить.

На момент понедельника обращение поддержали несколько человек.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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