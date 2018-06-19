Не ломать лифты Ворошиловского моста просят жителей Ростова

Posted 19 июня 2018, 12:01
Published 19 июня 2018, 12:01
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Лифты рассчитаны на 10 человек, в день матча на "Ростов-Арене" в них вмещались по 15 фанатов, в итоге произошли два аварийных остановки", - сказано в сообщении.
Мало того, что болельщики перегружали лифты, они еще и прыгали и раскачивали их во время движения.
Отмечается, что лифты Ворошиловскго моста предназначены, в первую очередь, для маломобильных граждан.
В день первого для Ростова матча ЧМ-2018 путь через Ворошиловский мост выбрали порядка 20 тысяч человек.
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