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Posted 19 июня 2018, 12:01

Published 19 июня 2018, 12:01

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Не ломать лифты Ворошиловского моста просят жителей Ростова

19 июня 2018, 12:01
Сюжет
Новости Ростова
Соблюдать правила эксплуатации лифтов на Ворошиловском мосту просят жителей Ростова-на-Дону, сообщается на сайте горадминистрации.

"Лифты рассчитаны на 10 человек, в день матча на "Ростов-Арене" в них вмещались по 15 фанатов, в итоге произошли два аварийных остановки", - сказано в сообщении.

Мало того, что болельщики перегружали лифты, они еще и прыгали и раскачивали их во время движения.

Отмечается, что лифты Ворошиловскго моста предназначены, в первую очередь, для маломобильных граждан.

В день первого для Ростова матча ЧМ-2018 путь через Ворошиловский мост выбрали порядка 20 тысяч человек.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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