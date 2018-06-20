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Posted 20 июня 2018, 09:17

Published 20 июня 2018, 09:17

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Детский лагерь закрыли в Туапсинском районе из-за антисанитарии

20 июня 2018, 09:17
На два месяца закрыли детский лагерь "Кубань" под Туапсе в Краснодарском крае из-за нарушений санитарно-гигиенических норм, сообщило региональное УФССП.

"Круглогодичный детский оздоровительный комплекс нарушил действующее законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за что предусмотрено административное наказание в виде штрафа и приостановление деятельности на срок до трех месяцев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае устранения выявленных нарушений санаторий сможет возобновить работу.

Напомним, в Ростовской области по решению суда закрыли опасный для детей лагерь.

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