Детский лагерь закрыли в Туапсинском районе из-за антисанитарии

Posted 20 июня 2018, 09:17
Published 20 июня 2018, 09:17
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
"Круглогодичный детский оздоровительный комплекс нарушил действующее законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за что предусмотрено административное наказание в виде штрафа и приостановление деятельности на срок до трех месяцев", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в случае устранения выявленных нарушений санаторий сможет возобновить работу.
Напомним, в Ростовской области по решению суда закрыли опасный для детей лагерь.
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