Детский лагерь закрыли в Туапсинском районе из-за антисанитарии

"Круглогодичный детский оздоровительный комплекс нарушил действующее законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за что предусмотрено административное наказание в виде штрафа и приостановление деятельности на срок до трех месяцев", - сказано в сообщении.