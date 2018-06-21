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Posted 21 июня 2018, 13:15

Published 21 июня 2018, 13:15

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Первый памятник Николаю II установят под Волгоградом

21 июня 2018, 13:15
Первый памятник Николаю II установят в станице Арчединской Волгоградской области 17 июля, проинформировала местная епархия.

"В этот день исполнится 100 лет со дня смерти Царственных Страстотерпцев", - сказано в публикации.

Бюст для установки в Волгоградской области изготовили в столице, автором выступил известный российский скульптор Вячеслав Клыков. Памятники Николаю II его авторства стоят во многих городах России и зарубежья.

Кроме того, в храм привезут чудотворную мироточивую икону Николая II.

В день открытия памятника в станичном храме пройдет служба и крестный ход, приуроченные к 100-летию смерти царя-мученика.

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#Культура#Новости
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