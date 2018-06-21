Подключиться к Wi-Fi по номеру билета могут гости ЧМ-18 на Ростове-Главном

Posted 21 июня 2018, 13:17
Published 21 июня 2018, 13:17
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
"Раньше авторизация проводилась исключительно по номеру мобильного телефона, но у иностранных болельщиков может не оказаться сим-карты российских операторов, поэтому ввели возможность подключения по номеру проездного билета", - сказано в публикации.
Для подключения необходимо найти сеть в настройках смартфона и провести регистрацию, используя номер билета.
Отмечается, что данные пользователей не подвергаются при этом никакому риску.
Подобная услуга появилась на вокзалах всех городов, принимающих мундиаль.
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