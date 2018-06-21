Подключиться к Wi-Fi по номеру билета могут гости ЧМ-18 на Ростове-Главном

Гости Чемпионата мира по футболу могут подключиться к Wi-Fi на вокзале Ростов-Главный по номеру билета, сообщила СКЖД.

"Раньше авторизация проводилась исключительно по номеру мобильного телефона, но у иностранных болельщиков может не оказаться сим-карты российских операторов, поэтому ввели возможность подключения по номеру проездного билета", - сказано в публикации. Для подключения необходимо найти сеть в настройках смартфона и провести регистрацию, используя номер билета. Отмечается, что данные пользователей не подвергаются при этом никакому риску. Подобная услуга появилась на вокзалах всех городов, принимающих мундиаль. р3