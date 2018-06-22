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Салон "Тойоты" в Ростове заплатит за незаконное проигрывание песни Маликова

22 июня 2018, 19:35
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Всероссийского авторского общества о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение с ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ", следует из документов, размещенных на сайте "Электронное правосудие".

И материалов дела следует, что 7 февраля 2016 года в помещениях автосалона «Тойота Центр Ростов-на-Дону Восток», владельцем которого является "СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ", был зафиксирован факт использования музыкальных произведений. Речи идет, в частности, о композициях "Love Story", авторов Лилии Виноградовой и Дмитрия Маликова, а также композиции "Все равно" Игоря крутого и Александра Шевченко.

Автодилер в ходе судебного разбирательства настаивал, что между ним и владельцем прав на данные музыкальные произведения ООО "РусМГрупп Холдинг" был заключен сублицензионный договор. Однако, по данным прокуратуры Ростовской области компанией «РусМГрупп Холдинг» права на использование музыкальных произведений "Love Store" и "Все равно" не предоставлялись и авторское вознаграждение не выплачивалось.

По решению суда "СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ" придется заплатить компенсацию за нарушение авторских прав в размере 40 тысяч рублей.

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