Салон "Тойоты" в Ростове заплатит за незаконное проигрывание песни Маликова

Автодилер в ходе судебного разбирательства настаивал, что между ним и владельцем прав на данные музыкальные произведения ООО "РусМГрупп Холдинг" был заключен сублицензионный договор. Однако, по данным прокуратуры Ростовской области компанией «РусМГрупп Холдинг» права на использование музыкальных произведений "Love Store" и "Все равно" не предоставлялись и авторское вознаграждение не выплачивалось.