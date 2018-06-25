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Posted 25 июня 2018, 08:19

Published 25 июня 2018, 08:19

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

"Донской табак" подал в суд на группу "Развитие" из-за долгов в 14 млн руб

25 июня 2018, 08:19
Компания "Донской табак" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском на 14,5 миллиона рублей к "Группе компаний "Развитие", сообщается в документах суда.

"Донской табак" потребовал взыскать более 14,5 миллиона рублей. Иск был принят к производству.

Судебное заседание состоится 2 июля в 11.00 мск. Оно пройдет на улице Станиславского, 8А.

Ранее "Донской табак" подал иск к исправительной колонии №7 на сумму более 10,6 миллиона рублей. В марте 2018 года стало известно о продаже компании за 1,6 миллиарда долларов, ее должна купить компания Japan Tobacco.

"Группа компаний "Развитие" - это многоотраслевой холдинг, объединяющий предприятия из различных сегментов экономики.

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#Экономика#Новости
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