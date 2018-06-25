Шестеро детей погибли под поездами на СКЖД с начала 2018 года

За первые пять месяцев 2018 года на Северо-Кавказской железной дороге погибли шесть несовершеннолетних, сообщила пресс-служба компании.

"Еще четыре подростка получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении. Отмечается, что это меньше, чем за аналогичный период 2017 года, когда на СКЖД общее число погибших и пострадавших детей достигло 11 человек. Всего за указанный период под поездами на СКЖД погибли 36 человек, пострадали 13. В 96% случаев причиной происшествий на железной дороге становится пересечение путей в неположенном месте. р3