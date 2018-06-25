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Posted 25 июня 2018, 09:00

Published 25 июня 2018, 09:00

Modified 1 октября, 14:19

Updated 1 октября, 14:19

Шестеро детей погибли под поездами на СКЖД с начала 2018 года

25 июня 2018, 09:00
За первые пять месяцев 2018 года на Северо-Кавказской железной дороге погибли шесть несовершеннолетних, сообщила пресс-служба компании.

"Еще четыре подростка получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это меньше, чем за аналогичный период 2017 года, когда на СКЖД общее число погибших и пострадавших детей достигло 11 человек.

Всего за указанный период под поездами на СКЖД погибли 36 человек, пострадали 13.

В 96% случаев причиной происшествий на железной дороге становится пересечение путей в неположенном месте.

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