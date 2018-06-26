Пять площадок ждут гостей в день четвертого матча ЧМ-2018 в Ростове

На пяти площадках смогут провести время гости чемпионата мира по футболу 26 июня в Ростове-на-Дону, сообщила горадминистрация.

"В полдень мероприятия начались на Набережной, в парке имени Горького и в новом парке на Левом берегу, остальные площадки начали свою работу позже", - сказано в сообщении. На Соборном в 18.00 мск начнется концерт коллективов ДШИ №7 имени Балаева. В парке имени Горького с 16.00 до 20.00 мск пройдет турнир по киберфутболу "Дружба народов", сразу по окончанию которого начнется выступление городских кавер-групп. В 21.00 мск зрителей ждут на фестиваль короткометражных, документальных и спортивных фильмов. На Театральной площади в фан-зоне с 15.00 мск заиграл оркестр духовых инструментов, час спустя начался концерт народных ансамблей. Вечером болельщики смогут увидеть трансляции двух матчей - в 17.00 мск Дания - Франция/Австралия – Перу, в 21.00 мск Нигерия - Аргентина/Исландия – Хорватия. Время между трансляциями заполнит DJ Miller. На Набережной до 17.00 мск покажут фильмы о Ростове, сразу после начнется несколько концертов с участием вокального ансамбля "Сиреневый дождь" и студии Виктории Шкариной. Для почитателей клубной музыки подготовили спецпрограмму. Продлятся выступления до 22.00 мск. В парке "Левобережный" в 16.00 мск началось выступление оркестра русских народных инструментов "Дон", затем гостей ждут концерт коллектива "Лазорик" в 17.00 мск и программа от казачьего кадетского аграрно-технического техникума города Азова в 18.00 мск. В 18.15 мск жители и гости города, пришедшие в новый парк, увидят большую концертную программу с участием творческих коллективов Ростова. р3