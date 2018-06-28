На летнюю работу в Ростовской области пошли свыше 12 тыс подростков

Posted 28 июня 2018, 12:49
Published 28 июня 2018, 12:49
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
"Всего в регионе планируют устроить на временную работу на летний период порядка 15 тысяч школьников и студентов возрастом от 14 до 18 лет", - сказано в публикации.
Ребята работают почти во всех сферах, но больше всего в их помощи нуждаются в управлении образования, сельском хозяйстве, коммунальной сфере и бизнесе.
Отмечается, что в зависимости от возраста подростки работают от четырех до шести часов в день.
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