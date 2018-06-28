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Posted 28 июня 2018, 12:49

Published 28 июня 2018, 12:49

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

На летнюю работу в Ростовской области пошли свыше 12 тыс подростков

28 июня 2018, 12:49
Более 12 тысяч подростков трудоустроили на летний период в Ростовской области, проинформировало областное правительство.

"Всего в регионе планируют устроить на временную работу на летний период порядка 15 тысяч школьников и студентов возрастом от 14 до 18 лет", - сказано в публикации.

Ребята работают почти во всех сферах, но больше всего в их помощи нуждаются в управлении образования, сельском хозяйстве, коммунальной сфере и бизнесе.

Отмечается, что в зависимости от возраста подростки работают от четырех до шести часов в день.

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