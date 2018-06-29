На 7% увеличил "Газпром" поставки газа населению в 2017 году

В 2017 году ПАО "Газпром" на 7% увеличил поставки природного газа населению, рассказал председатель правления компании Алексей Миллер.

"В 2018 году компания завершит строительство газопровода "Ухта-Торжок 2", на востоке страны полным ходом идет реализация проекта "Сила Сибири", - рассказал Миллер. В 2017 году компания увеличила поставки газа населению до 289,9 миллиарда кубометров. Основными потребителями "Газпрома" являются население, ЖКХ и энергогенерирующие компании. Кроме того, на 1,8 миллиарда кубометров выросли поставки газа в страны СНГ, среди которых основными покупателями являются Белоруссия, Страны Балтии и Азербайджан. Данные предоставлены в ходе проходящего в настоящий момент общего годового собрания акционеров ПАО "Газпром". р3