Нерадивых судей ждет новый вид наказания

Очень серьезным шагом в деле реформирования судебной системы можно считать поправку, предусматривающую обязательную аудиозапись заседаний по уголовным и гражданским делам в судах первой и апелляционной инстанций. Кроме того, участникам процесса будет предоставлено право подавать замечания по поводу неточности или неполноты таких аудиозаписей. Этих новаций, кстати, давно добивались юристы, указывая на проблемы, связанные с фальсификациями протоколов. В связи с этим отмечу, что в судах установлены программы, которые позволяют вести не аудиозапись, а аудиопротоколирование, и отпечатанные тексты «с голоса» используют непосредственно судьи. Но вопрос в том, что они недоступны сторонам процесса и никак не используются для проверки точности протоколов судебных заседаний. Думаю, многие юристы согласятся со мной, что неточный или, что хуже, фальсифицированный протокол значительно ограничивает возможность проверки законности приговора вышестоящими судами. И, безусловно, аудиопротоколирование облегчит сторонам процесса подготовку к прениям, составление судьей приговора, исчезнут разногласия по поводу исследованных доказательств.