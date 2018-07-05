Нерадивых судей ждет новый вид наказания

Поправки, о которых мы сегодня говорим, предлагается внести в законы «О статусе судей в РФ», «Об органах судейского сообщества в РФ» и некоторые другие законодательные акты. Ряд новаций, я уверен, будет положительно встречен юристами, участвующими в судебных процессах.
При подготовке законопроектов, в частности, была учтена рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (94) 12 «О независимости, эффективности и роли судей». Любопытно, что ссылка на эту рекомендацию есть в пояснительной записке к новациям. А суть вопроса вот в чем: предлагается состав суда для рассмотрения дел формировать с помощью автоматизированной информационной системы методом случайной выборки. То есть судебная коллегия будет создаваться независимым образом, а не председателем суда, как это происходит сейчас. Такая новация, безусловно, полезна и направлена на то, чтобы исключить влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства. Преследуется и другая цель – укрепить самостоятельность судей.
Президентские законопроекты также вводят новый вид дисциплинарной ответственности для судей – понижение квалификационного класса «за существенное нарушение положений Закона РФ «О статусе судей РФ» или кодекса судейской этики». Таким образом, судью можно будет наказать даже за грубое нарушение прав участников процесса и оскорбление в их адрес, что, к сожалению, встречается не так уж редко. Напомню, сегодня закон позволяет наказать судью, запачкавшего мантию, замечанием, предупреждением и досрочным прекращением полномочий. А новая мера ответственности – понижение квалификационного класса – поможет судейским квалификационным коллегиям определить ответственность судей за нарушения в зависимости от конкретных обстоятельств.
Одна из поправок направлена на изменение роли председателя суда. Будет закреплена процедура, когда положительное решение квалификационной коллегии направляется председателю суда, который в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке. То есть исчезнет необходимость утверждения председателем суда кандидатур на должности судей, что, безусловно, снизит их зависимость.
Очень серьезным шагом в деле реформирования судебной системы можно считать поправку, предусматривающую обязательную аудиозапись заседаний по уголовным и гражданским делам в судах первой и апелляционной инстанций. Кроме того, участникам процесса будет предоставлено право подавать замечания по поводу неточности или неполноты таких аудиозаписей. Этих новаций, кстати, давно добивались юристы, указывая на проблемы, связанные с фальсификациями протоколов. В связи с этим отмечу, что в судах установлены программы, которые позволяют вести не аудиозапись, а аудиопротоколирование, и отпечатанные тексты «с голоса» используют непосредственно судьи. Но вопрос в том, что они недоступны сторонам процесса и никак не используются для проверки точности протоколов судебных заседаний. Думаю, многие юристы согласятся со мной, что неточный или, что хуже, фальсифицированный протокол значительно ограничивает возможность проверки законности приговора вышестоящими судами. И, безусловно, аудиопротоколирование облегчит сторонам процесса подготовку к прениям, составление судьей приговора, исчезнут разногласия по поводу исследованных доказательств.
Президентские законопроекты также устанавливают статус помощников судей и позволяют судье, который рассматривает гражданское или административное дело, объявить предварительное заседание основным, если для этого нет препятствий.
Планируется, что все эти поправки после их принятия Госдумой РФ вступят в силу уже с начала следующего года.
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