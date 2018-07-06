Квартиру в новом микрорайоне от "ЮСИ" разыграют для жителей Ростова

"Компании исполняется уже 15 лет, в честь этого состоятся концерт и розыгрыш призов. Главным призом станет квартира, которую получит один из местных жителей", - сказано в сообщении.Отмечается, что акцию запустили 21 июня, она завершится 11 августа. Через неделю организуют большой концерт, на который пригласили ростовчан. Запланировано выступление звезды федерального масштаба, не меньше чем Иван Ургант, который вручал ключи жителям 1 и 2 литеров ранее.В акции участвуют граждане, которые приобрели у организации квартиру в донской столице. Победителю достанется еще одна квартира, другие станут обладателями призов.
Добавим, что компания ведет свою деятельность в нескольких городах, в том числе Краснодаре и Ставрополе. В них также разыграют по квартире. К декабрю организация введет в эксплуатацию трехмиллионный квадратный метр жилья, это произойдет в микрорайоне "Красный Аксай".
За все время работы "ЮгСтройИнвест" построил 129 домов, 10 соцучреждений, а все построенные спортплощадки имеют антивандальное покрытие и современное оборудование. Жилье получили свыше 138 тысяч человек.Ранее в донской столице новоселье отметили 545 семей, которые уже получили квартиры в "Красном Аксае".
Тогда организация устроила грандиозный праздник с музыкой, аниматорами для детей и фотозоной. Владельцам передали 33 тысячи квадратных метров нового жилья. Кроме того, заработала площадка для воркаута и открылся арт-объект "Дерево счастья".
"ЮгСтройИнвест" входит в пятерку крупнейших застройщиков РФ. Также компания в течение полугода планирует провести планировку нового жилого квартала в районе улицы Вересаева. Часть квартир в планируемом жилом квартале передадут дольщикам. "ЮгСтройИнвест" готов выделить им 5% площадей в рамках нового регионального закона. После произведенных расчетов выяснилось, что примерно 600-650 семей смогут получить квартиры.
До этого в администрации города одобрили инициативу группы обманутых дольщиков на портале "Активный ростовчанин" по передаче участка под строительство нового квартала в районе улицы Вересаева. Здесь же должны появиться два детских садика по 300 мест, часть из которых будет для размещения ясельных групп, школа на 1340 мест, поликлиника