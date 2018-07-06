Квартиру в новом микрорайоне от "ЮСИ" разыграют для жителей Ростова

"Компании исполняется уже 15 лет, в честь этого состоятся концерт и розыгрыш призов. Главным призом станет квартира, которую получит один из местных жителей", - сказано в сообщении.Отмечается, что акцию запустили 21 июня, она завершится 11 августа. Через неделю организуют большой концерт, на который пригласили ростовчан. Запланировано выступление звезды федерального масштаба, не меньше чем Иван Ургант, который вручал ключи жителям 1 и 2 литеров ранее.В акции участвуют граждане, которые приобрели у организации квартиру в донской столице. Победителю достанется еще одна квартира, другие станут обладателями призов.