Такси в Ростове подорожало в пять раз и пропало

Обычный тариф для перемещения внутри одного микрорайона составляет около 100 рублей, при этом в субботу он вырос до 300-400 рублей. Один из популярных сервисов такси прибавляет к этой сумме еще свыше 200 рублей.
"Это вынужденная мера, так как спрос на такси чрезвычайно высок. Она позволит привлечь больше водителей", - пояснил оператор.
При этом свободных машин в течение нескольких часов найти не получилось. Другие операторы такси в городе также не смогли предоставить услугу. Приложения операторов, не выдерживая нагрузки, зависали, выдавая сообщения об ошибках.
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