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Такси в Ростове подорожало в пять раз и пропало

8 июля 2018, 01:23
В Ростове-на-Дону в субботу вечером из-за игры сборной РФ возникли проблемы с такси, которое подорожало в разы, передает корреспондент RostovGazeta.

Обычный тариф для перемещения внутри одного микрорайона составляет около 100 рублей, при этом в субботу он вырос до 300-400 рублей. Один из популярных сервисов такси прибавляет к этой сумме еще свыше 200 рублей.

"Это вынужденная мера, так как спрос на такси чрезвычайно высок. Она позволит привлечь больше водителей", - пояснил оператор.

При этом свободных машин в течение нескольких часов найти не получилось. Другие операторы такси в городе также не смогли предоставить услугу. Приложения операторов, не выдерживая нагрузки, зависали, выдавая сообщения об ошибках.

На фан-зоне в Ростове посмотреть последний матч сборной России собрались 17 тысяч человек.

#Новости#Сергей Рудковский#Общество
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