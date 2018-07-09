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Дизайнерский коттедж за 75 млн рублей продают в Ростове

9 июля 2018, 11:35
В Ростове-на-Дону на продажу выставили дизайнерский коттедж, продавец хочет получить за него 75 миллионов рублей, сообщает сервис "Юла".

"Объект располагается в центральной части города, в районе Рабочей площади. Внутри есть бассейн, сауна, бильярдная, прачечная, бойлерная, кинозал, встроенная мебель и техника", - сказано в объявлении.

Отмечается, что площадь дома составляет 530 квадратных метров. Его ввели в эксплуатацию в 2006 году, участок обнесен забором.

В основном доме есть четыре спальни, кухня, столовая, пять санузлов, в гостевом - две спальни, кухня и три санузла. Оба дома соединены переходом.

Также на территории расположен фонтан, по участку распределены ливневки.

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