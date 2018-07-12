Не воровать цветы с Большой Садовой попросили жителей Ростова

Примеры вандализма можно найти в разных районах города. Так, на Нансена в течение первого же месяца неизвестные сломали одно из 20 высаженных деревьев. На Селиванова, где посадили 15 деревьев и кустарников хвойных пород, горожане выкопали и украли 14 можжевельников и карликовых сосен.