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Не воровать цветы с Большой Садовой попросили жителей Ростова

12 июля 2018, 12:31
Не воровать и не выкапывать цветы и прочие элементы озеленения с центральных улиц попросила жителей Ростова-на-Дону городская администрация.

"К началу июля из вазонов на Большой Садовой неизвестные выкопали 29 цветов, высаженных службой озеленения", - сказано в обращении.

Примеры вандализма можно найти в разных районах города. Так, на Нансена в течение первого же месяца неизвестные сломали одно из 20 высаженных деревьев. На Селиванова, где посадили 15 деревьев и кустарников хвойных пород, горожане выкопали и украли 14 можжевельников и карликовых сосен.

Недобросовестным жителям города напоминают, что за воровство цветов и порчу деревьев в УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до 10 лет.

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