rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане пожаловались на водителей автобусов, не включающих кондиционер

13 июля 2018, 10:00
В Ростове-на-Дону водители маршрутных автобусов во время жары отказываются включать кондиционер, сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте".

"Уже несколько раз поднимался вопрос о кондиционерах в автобусах. Понятно, что стоимость топлива и газа выросла, но зачем мучить людей в жаркую погоду", - сказано в публикации.

Автор публикации рассказала, что в одном из автобусов водитель отказался включить кондиционер и не объяснил причину отказа. Она добавила, что сейчас на улице прохладнее, чем в транспорте.

Горожанка добавила фото, на нем видно, что в салоне автобуса температура поднялась до 37 градусов. Некоторые пользователи написали, что пассажиры в транспорте закрывают и форточки, поэтому ехать становится невыносимо.

Местные жители предложили жаловаться на водителей в администрацию города.

р1

Материалы по теме
Рабочие из Астрахани пожаловались Путину на невыплату зарплатНа срыв сроков ремонта детсада пожаловались главе Ростовской областиРостовчане пожаловались на зеленую воду из крана
#Новости#Новости Ростова#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58