Ростовчане пожаловались на водителей автобусов, не включающих кондиционер

"Уже несколько раз поднимался вопрос о кондиционерах в автобусах. Понятно, что стоимость топлива и газа выросла, но зачем мучить людей в жаркую погоду", - сказано в публикации.
Автор публикации рассказала, что в одном из автобусов водитель отказался включить кондиционер и не объяснил причину отказа. Она добавила, что сейчас на улице прохладнее, чем в транспорте.
Горожанка добавила фото, на нем видно, что в салоне автобуса температура поднялась до 37 градусов. Некоторые пользователи написали, что пассажиры в транспорте закрывают и форточки, поэтому ехать становится невыносимо.
Местные жители предложили жаловаться на водителей в администрацию города.
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