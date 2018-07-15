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ОМОН в Ростове разогнал стихийный рынок

15 июля 2018, 10:07
В Ростове-на-Дону силовики разогнали продавцов ярмарки, которая считается незаконной, сообщили местные жители в социальной сети "ВКонтакте".

"ОМОН разогнал ярмарку выходного дня, которая с 2018 года считается незаконной. Более 20 лет она работала в Рабочем городке, а теперь ее деятельность придется прекратить", - сказано в сообщении.

Автор публикации предположил, что территория перед стадионом теперь нужна для других целей. Пользователи в комментариях написали, что продавцам предложили переехать на другие рынки, но им это не удобно.

"Несанкционированная торговля, низкокачественные товары, неизвестно, что содержится во всех этих продуктах. Подобная деятельность стала пережитком прошлого. В городе это выглядит нелепо и неуместно. Мы же с Вами не в какой-то деревушке живем", - написал один из местных жителей.

В целом горожане оказались не против принятия мер по закрытию рынка.

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