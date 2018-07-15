ОМОН в Ростове разогнал стихийный рынок

"Несанкционированная торговля, низкокачественные товары, неизвестно, что содержится во всех этих продуктах. Подобная деятельность стала пережитком прошлого. В городе это выглядит нелепо и неуместно. Мы же с Вами не в какой-то деревушке живем", - написал один из местных жителей.