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Обманутые дольщики исчезнут через год

18 июля 2018, 16:20
В ходе недавней Прямой линии Президент РФ Владимир Путин призвал забить "последний гвоздь в гроб долевого строительства" не позднее 1 июля 2019 года. Глава государства отметил, что для решения проблем обманутых дольщиков наша страна должна выйти на "цивилизованные способы жилищного строительства".

По данным Росреестра, на сегодняшний день покупка жилья по договорам долевого участия является наиболее востребованной среди соотечественников. Около 80% новоселов обрели крышу над головой именно таким способом (в прошлом году было зарегистрировано около 700 тысяч ДДУ). И это понятно: вложиться в квартиру с нуля, на этапе котлована, в конечном итоге гораздо дешевле, чем покупать ее готовой. Но при этом существует немалый риск, что котлован превратится не в жилой дом, а в могилу, куда зароют деньги обманутого дольщика. А нередко эта трагедия заканчивается печально и для самих людей.

Будем откровенны, метод долевого строительства – это, по сути, пирамида: каждый последующий участник за счет своего взноса оплачивает жилье предыдущего очередника. И чтобы строительная компания (тем более маломощная) обанкротилась, даже не обязательно, чтобы ее владелец оказался жуликом. Подкосить ее могут многие объективные факторы: рост стоимости стройматериалов, отсутствие коммуникаций, суды по различным поводам и т. д. И число брошенных строек по-прежнему растет. По словам федерального министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, на 1 января нынешнего года было остановлено строительство 1101 дома, а сейчас таких объектов уже 1261, куда не могут заселиться, по самым скромным подсчетам, около 250 тысяч человек. Значительная часть приходится на столичный регион. Но и Ставрополье эта беда не обошла стороной. В феврале этого года на расширенном совещании, посвященном долевому строительству, губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в крае остается 10 проблемных объектов, а в реестре фигурируют 840 обманутых дольщиков. Вопрос этот решается очень тяжело: правительству приходится искать инвесторов, муниципалитетам предоставлять льготы, лишь бы закончить стройки. В этом году власти обещают ввести в эксплуатацию шесть домов в Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе, а в 2019-м – оставшиеся четыре.

Но проблема-то заключается в том, что нет никакой гарантии, что завтра или через месяц не встанет очередная стройка и в ряды обманутых дольщиков не вольются очередные ставропольцы. Вот почему федеральные власти на протяжении последних лет настойчиво ищут механизмы по усилению контроля за работой девелоперов и защите прав дольщиков. Некоторые изменения в законодательство были приняты в конце 2017 года, а в начале нынешнего в рамках рубрики «Законный интерес» мы говорили о новых поправках в нормативный акт о долевом строительстве.

Он уже принят в первом чтении, и, учитывая позицию президента по этому вопросу, высказанную в ходе Прямой линии, депутаты планируют принять законопроект до конца июля. Подготовлен целый ряд поправок. Остановимся на главных. Основная идея в том, чтобы отказаться от договоров долевого участия. С 1 июля 2018 года будет введено банковское сопровождение строительства жилья. То есть застройщики не смогут получать деньги непосредственно от покупателей. Граждане будут перечислять средства на счет строительной компании в кредитную организацию, уполномоченную Центробанком РФ. Прямые продажи квартир будут разрешены только в домах, сданных в эксплуатацию. Принцип проектного финансирования, на который делается ставка, означает привлечение банковских кредитов на строительство и использование эскроу-счетов, где деньги дольщиков хранятся до окончания возведения дома. Получает гражданин квартиру – и только в этом случае средства с эскроу-счета поступают застройщику. Но ранее под эти деньги застройщик сможет открыть кредитную линию в банке, однако, подчеркиваю, исключительно на финансирование стройки.

Переходный период завершится 1 июля 2019 года: с этой даты пользование эскроу-счетами будет обязательно для всех проектов. Депутаты также предложили значительно увеличить сборы с застройщиков в Фонд защиты дольщиков – общего котла, призванного обеспечить достройку жилья в случае банкротства строительной компании. Фонд этот создан относительно недавно, но, судя по всему, он малоэффективен. Возможно, из-за скромных сумм: сегодня тариф составляет 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия, с 1 октября 2018-го отчисления возрастут до 3%, а с начала следующего года – до 6%. Законодатели также предлагают страховать средства дольщиков на эскроу-счетах по аналогии с банковскими вкладами граждан. И еще одно жесткое требование: на счету застройщика должны находиться собственные средства в размере не менее 10% проектной стоимости возводимого жилья.

Вот такая реформа. В результате с рынка уйдут авантюристы и просто непрофессиональные и маломощные компании. Останутся крупные игроки. И пока что трудно прогнозировать, как все эти нововведения отразятся на темпах ввода жилья в России и, самое главное, стоимости квартир.

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