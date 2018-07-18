Обманутые дольщики исчезнут через год

Будем откровенны, метод долевого строительства – это, по сути, пирамида: каждый последующий участник за счет своего взноса оплачивает жилье предыдущего очередника. И чтобы строительная компания (тем более маломощная) обанкротилась, даже не обязательно, чтобы ее владелец оказался жуликом. Подкосить ее могут многие объективные факторы: рост стоимости стройматериалов, отсутствие коммуникаций, суды по различным поводам и т. д. И число брошенных строек по-прежнему растет. По словам федерального министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, на 1 января нынешнего года было остановлено строительство 1101 дома, а сейчас таких объектов уже 1261, куда не могут заселиться, по самым скромным подсчетам, около 250 тысяч человек. Значительная часть приходится на столичный регион. Но и Ставрополье эта беда не обошла стороной. В феврале этого года на расширенном совещании, посвященном долевому строительству, губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в крае остается 10 проблемных объектов, а в реестре фигурируют 840 обманутых дольщиков. Вопрос этот решается очень тяжело: правительству приходится искать инвесторов, муниципалитетам предоставлять льготы, лишь бы закончить стройки. В этом году власти обещают ввести в эксплуатацию шесть домов в Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе, а в 2019-м – оставшиеся четыре.