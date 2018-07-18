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Ростовская область вошла в ТОП-10 по объему трат иностранных фанатов ЧМ-18

18 июля 2018, 16:18
Ростовская область заняла шестое место среди российских регионов по объему трат иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба ПАО Сбербанк.

"В общей сложности иностранные фанаты потратили в Ростовской области более 873 миллионов рублей, что превысило прошлогодний уровень на 248%", - сказано в сообщении.

В первую тройку рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, в которых иностранцы оставили 29,3 миллиарда рублей. А вот самый большой рост трат иностранцев по сравнению с 2017 годом показал Саранск, в Республике Мордовия фанаты оставили "всего" 232 миллиона рублей, но это в 18 раз больше, чем обычно.

Львиная часть расходов иностранцев уходила на оплату гостиниц, ресторанов и авиабилетов. При этом китайцы активно скупали часы, одежду и ювелирные изделия, американцы - сувениры, а корейцы - косметику. Гости из США, Германии, Великобритании и Австрии оказались в 20 раз расточительнее туристов, приехавших с Украины, из Белоруссии, Эстонии и Латвии.

Более трети всех расходов иностранцев пришлись на первую неделю мундиаля, когда поддержать свою команду в групповом этапе могли фанаты из всех стран-участниц соревнований. По мере выбывания команд с чемпионата уменьшались и траты болельщиков, так, судя по покупкам, рано покинули Россию гости из Африки и Ближнего Востока, а гости, приехавшие из стран, прошедших в плей-офф, равномерно тратили деньги на протяжение почти всего мундиаля.

Активно тратили деньги фанаты в дни выигрышей своих команд, так, хорваты хорошо отметили 18 июня и 9 июля.

Что касается способа оплаты, то явно лидировал безналичный расчет. Его предпочли около 70% европейцев, 90% американцев и 94% китайцев. "Живые" деньги были в почете у гостей из Африки и СНГ.

Если попытаться разобраться, какая отрасль больше всех заработала на прошедшем в России чемпионате мира, то безусловным лидером станет гостиничный бизнес. Прибыль составила пять миллиардов рублей. Следом идут рестораны с 4,2 миллиарда рублей, закрывают тройку продавцы спортивных магазинов, у которых иностранцы купили товар на 3,4 миллиарда рублей.

Ожидаемо больше всех потратили болельщики из США и Китая, 5,6 и 4,1 миллиарда рублей соответственно, а местом, где фанаты оставили самую большую сумму в общем, стала улица Никольская в Москве с 220 миллионами рублей.

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