Ростовская область вошла в ТОП-10 по объему трат иностранных фанатов ЧМ-18

Более трети всех расходов иностранцев пришлись на первую неделю мундиаля, когда поддержать свою команду в групповом этапе могли фанаты из всех стран-участниц соревнований. По мере выбывания команд с чемпионата уменьшались и траты болельщиков, так, судя по покупкам, рано покинули Россию гости из Африки и Ближнего Востока, а гости, приехавшие из стран, прошедших в плей-офф, равномерно тратили деньги на протяжение почти всего мундиаля.