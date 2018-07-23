Благоустроенный парк в Александровской роще просят назвать Владимирским

"На территории 18 гектаров планируется благоустроить парк, о котором жители Александровки мечтают уже около 20 лет. Это место будет называть в честь президента - Владимирский парк", - написал автор петиции.Обращение составил Александр Попов.
Он обратился от имени обманутых дольщиков, рассказав, что по Ростову их больше тысячи. Он потребовал от властей продолжить реализацию программы помощи дольщикам и не реагировать на провокации, направленные на лишение жителей квартир.
Напомним, по новому закону застройщики могут получить землю для строительства вне конкурса, но должны предоставить 5% построенных площадей обманутым дольщикам. "Сейчас речь идет об участке возле Александровской рощи, где на улице Вересаева на площади 36 гектаров возведут новый микрорайон, а рядом благоустроят современный парк.
Мы сможем получить долгожданные квартиры, а у жителей района появится место для отдыха", - написал Попов.
Кроме того, здесь возведут поликлинику, спортивный комплекс с бассейном, детский сад, школу, прогулочные зоны. Автор петиции попросил не пиариться на их бедах и поддержать строительство жилого комплекса.На момент понедельника 13.50 мск обращение подписали более 1,2 тысячи человек.