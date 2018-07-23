В Ростове дело вербовщика школьницы из Сочи вернули прокурору

В прошлом году Грыб на Украине начал переписку в Интернете с ученицей старших классов из Сочи. Мужчина убеждал ее на выпускном вечере привести в действие взрывное устройство. Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу, Грыб свою вину не признал.