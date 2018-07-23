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В Ростове дело вербовщика школьницы из Сочи вернули прокурору

23 июля 2018, 20:23
Уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Грыба, обвиняемого в попытке вовлечения в террористическую деятельность школьницы из Сочи, Северо-Кавказский окружной военный суд вернул в понедельник прокурору Краснодарского края, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В прошлом году Грыб на Украине начал переписку в Интернете с ученицей старших классов из Сочи. Мужчина убеждал ее на выпускном вечере привести в действие взрывное устройство. Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу, Грыб свою вину не признал.

«Дело в отношении Павла Грыба возвращено прокурору Краснодарского края, в связи с наличием препятствий рассмотрения данного дела судом - органами предварительного следствия ошибочно вменена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния», - отметила Катькало.

В случае вступления постановления суда в силу, после устранения нарушений, дело может быть направлено в суд и рассмотрено иным составом суда.

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#Новости#Происшествия
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