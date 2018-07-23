В Ростове дело вербовщика школьницы из Сочи вернули прокурору

В прошлом году Грыб на Украине начал переписку в Интернете с ученицей старших классов из Сочи. Мужчина убеждал ее на выпускном вечере привести в действие взрывное устройство. Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу, Грыб свою вину не признал.
«Дело в отношении Павла Грыба возвращено прокурору Краснодарского края, в связи с наличием препятствий рассмотрения данного дела судом - органами предварительного следствия ошибочно вменена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния», - отметила Катькало.
В случае вступления постановления суда в силу, после устранения нарушений, дело может быть направлено в суд и рассмотрено иным составом суда.